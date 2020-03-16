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Фонсека посоветовал Мудрыка Роме – на таланта Шахтера претендует еще один итальянский клуб

16:17 142 Читати українською
Фонсека посоветовал Мудрыка Роме – на таланта Шахтера претендует еще один итальянский клуб
Михаил Мудрык / ФК Шахтер

Атакующий полузащитник Шахтера Михаил Мудрык заинтересовал сразу два клуба итальянской Серии А.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал об украинском таланте спортивному директору клуба Джанлуке Петраки. Скауты "волков" уже просмотрели несколько матчей Мудрыка за молодежную команду Шахтера, информирует Corriere dello Sport.

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Юным талантом "горняков" также заинтересовалась Аталанта. Бергамаски оценили потенциал Мудрыка в матчах Юношеской лиги УЕФА – итальянский и украинский клубы были соперниками по группе.

Отмечается, что трансфер Мудрыка пока не является приоритетным для клубов, но если футболиста можно будет подписать на выгодных условиях, то Рома и Аталанта будут готовы начать переговоры.

К слову, 19-летний Мудрык в текущем сезоне не сыграл ни одного матча за первую команду Шахтера. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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