Аталанта пребывает в роскошной форме. Команда Джан Пьеро Гасперини одержала восемь побед за последние десять официальных матчей, забронировав себе место в зоне Лиги чемпионов. Сассуоло же проводит ужасный сезон, впервые за много лет по-настоящему рискуя своим местом в Серии А.

Все началось, как и следовало ожидать, атаками хозяев. На первых ролях также очевидный герой. Шарль де Кетеларе – лучший игрок Аталанты в этом сезоне. Уже на восьмой минуте швейцарец мог забить свой очередной гол, но Сассуоло выручил защитник (у голкипера уже не было шансов). Собственно, неуверенная игра Консильи и привела к пропущенному. Андреа парировал перед собой, а Пашалич просто добил в пустые ворота.

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Сассуоло, которому до сих пор не может помочь травмированный Берарди, совсем не поражал в атаке, но повезло. Скальвини сыграл рукой в своей штрафной. Пинамонти пошел бить пенальти и проиграл дуэль Карнесекки. К счастью для форварда, кто-то из игроков Аталанты слишком рано вбежал в штрафную. Второй шанс. Пинамонти изменил угол, но и на этот раз голкипер отбил!

Во втором тайме на поле была лишь Аталанта. Игроки Сассуоло выполняли роль статистов и с лучших мест наблюдали, как забивал Копмейнерс и Баккер. Аталанта выиграла пятый матч Серии А подряд и остается четвертой в турнирной таблице Серии А. Сассуоло балансирует рядом с зоной вылета, куда еще не свалился исключительно благодаря дополнительным показателям.