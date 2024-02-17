Аталанта перебуває у розкішній формі. Команда Джан П'єро Гасперіні здобула вісім перемог за останні десять офіційних матчів, забронювавши собі місце в зоні Ліги чемпіонів. Сассуоло ж проводить жахливий сезон, вперше за багато років по-справжньому ризикуючи своїм місцем у Серії А.

Все почалося, як і слід було очікувати, атаками господарів. На перших ролях також очевидний герой. Шарль де Кетеларе – найкращий гравець Аталанти у цьому сезоні. Вже на восьмій хвилині швейцарець міг забити свій черговий гол, але Сассуоло виручив захисник (у голкіпера вже не було шансів). Власне, невпевнена гра Консільї й призвела до пропущеного. Андреа парирував перед собою, а Пашаліч просто добив у порожні ворота.

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Сассуоло, якому досі не може допомогти травмований Берарді, зовсім не вражав у атаці, але пощастило. Скальвіні зіграв рукою у своєму штрафному. Пінамонті пішов бити пенальті й програв дуель Карнесеккі. На щастя для форварда, хтось із гравців Аталанти зарано вбіг у штрафний. Другий шанс. Пінамонті змінив кут, але й цього разу голкіпер відбив!

У другому таймі на полі була лише Аталанта. Гравці Сассуоло виконували роль статистів і з найкращих місць спостерігали, як забивав Копмейнерс і Баккер. Аталанта виграла п'ятий матч Серії А поспіль та залишається четвертою в турнірній таблиці Серії А. Сассуоло балансує поруч із зоною вильоту, куди ще не звалився виключно завдяки додатковим показникам.