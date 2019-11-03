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Поражение команды Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Кальяри

16:43 18 Читати українською
Поражение команды Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Кальяри
Аталанта – Кальяри – 0:2 – видео голов и обзор матча / твиттер ФК Кальяри

Аталанта в меньшинстве проиграла Кальяри в матче 11 тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов игры Аталанта - Кальяри.

39’ Йосип Иличич
 
Марио Пасалич 33’
Кристиан Олива 59’
33’ Марио Пасалич
39’ Йосип Иличич
59’ Кристиан Олива

Кальяри в большинстве переиграл Аталанту Малиновского. Счет открыл Пашалич на 32 минуте – правда, забил в собственные ворота. До перерыва Иличич еще и получил красную карточку. Выход Малиновского на замену после перерыва оживил игру бергамаски. Но Кальяри все равно воспользовался численным преимуществом – Олива поставил точку в матче.

Аталанта в меньшинстве проиграла сенсационному Кальяри – Малиновский стал лучшим у хозяев

Таким образом, Кальяри набрал 21 очко и догнал Аталанту - команды занимают 5 и 4 места соответственно.

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