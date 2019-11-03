Поражение команды Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Кальяри

Аталанта в меньшинстве проиграла Кальяри в матче 11 тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов игры Аталанта - Кальяри.

Кальяри в большинстве переиграл Аталанту Малиновского. Счет открыл Пашалич на 32 минуте – правда, забил в собственные ворота. До перерыва Иличич еще и получил красную карточку. Выход Малиновского на замену после перерыва оживил игру бергамаски. Но Кальяри все равно воспользовался численным преимуществом – Олива поставил точку в матче.

Аталанта в меньшинстве проиграла сенсационному Кальяри – Малиновский стал лучшим у хозяев

Таким образом, Кальяри набрал 21 очко и догнал Аталанту - команды занимают 5 и 4 места соответственно.