Прохід Маліновського й компанії до наступної стадії Кубка Італії у відеоогляді матчу Аталанта – Кальярі – 3:1
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Аталанта здолала Кальярі в 1/8 фіналу Кубка Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Кальярі.
завершено
43’ Олексій Міранчук
61’ Луїс Мурієль
64’ Бошко Шутало
Ріккардо Соттіл 55’
43’ Олексій Міранчук
55’ Ріккардо Соттіл
61’ Луїс Мурієль
64’ Бошко Шутало
Росіянин Олексій Міранчук відкрив рахунок перед самою перервою, що дещо розслабило господарів. На 55 хвилині Рікардо Соттіл відновив рівновагу, але на більше Кальярі не спромігся.
Аталанта здолала Кальярі й пробилась у чвертьфінал Кубка Італії – Маліновський з двома класними ударами
Луїс Мюріель додав до асисту гол, остаточно закріпившись у статусі головного героя матчу. Жодних сумнівів у перемозі Аталанти не залишилося після удару Шутало – 3:1. Команда Маліновського вийшла у чвертьфінал Кубка Італії, де зустрінеться з переможцем пари Лаціо – Парма.
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