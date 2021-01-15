Росіянин Олексій Міранчук відкрив рахунок перед самою перервою, що дещо розслабило господарів. На 55 хвилині Рікардо Соттіл відновив рівновагу, але на більше Кальярі не спромігся.

Аталанта здолала Кальярі й пробилась у чвертьфінал Кубка Італії – Маліновський з двома класними ударами

Луїс Мюріель додав до асисту гол, остаточно закріпившись у статусі головного героя матчу. Жодних сумнівів у перемозі Аталанти не залишилося після удару Шутало – 3:1. Команда Маліновського вийшла у чвертьфінал Кубка Італії, де зустрінеться з переможцем пари Лаціо – Парма.