Аталанта принимает Кальяри в рамках 3-го тура Серии А. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Где смотреть матч Аталанта – Кальяри онлайн? Прямая трансляция поединка доступна телеканале Футбол 2, начиная с 13:25. Также игру можно посмотреть на портале Oll.tv. В двух стартовых турах бергамаски одержали две победы, тогда как сардинцы смогли набрать только один зачетный пункт. Матч и онлайн-трансляция Аталанта – Кальяри на "Футбол 24" стартуют в 13:30.

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Отметим, что Руслан Малиновский после хорошего матча в предыдущем туре против Лацио, в котором отличился ассистом, отчетную игру начнет в запасе.

Стартовые составы:

Аталанта: Спортьелло – Ромеро, Джимшити, Паломино – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс – Гомес – Муриэль, Сапата

Запасные: Руджери, Пашалич, Малиновский, Карнесекки, Ламмерс, Мохика, Росси, Траоре, Шутало

Кальяри: Краньо – Заппа, Валюкевич, Годин, Ликояннис – Нандес, Рог, Марин – Соттиль, Жоау Педро, Симеоне

Запасные: Трамони, Арести, Фараго, Викарио, Клаван, Калигара, Олива, Паволетти, Пизакане, Пинна, Трипалделли