Аталанта приймає Кальярі в рамках 3-го туру Серії А. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Де дивитися матч Аталанта – Кальярі наживо? Пряма трансляція поєдинку доступна телеканалі Футбол 2, починаючи з 13:25. Також гру можна переглянути на порталі Oll.tv. У двох стартових турах бергамаски здобули дві перемоги, тоді як сарди спромоглися набрати лише один заліковий пункт. Матч і онлайн-трансляція Аталанта – Кальярі на "Футбол 24" стартують о 13:30.

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Відзначимо, що Руслан Маліновський після хорошого матчу в попередньому турі проти Лаціо, в якому відзначився асистом, звітну гру розпочне у запасі.

Стартові склади:

Аталанта: Спортьєлло – Ромеро, Джимшиті, Паломіно – Хатебур, Де Рон, Пашаліч, Госенс – Гомес – Мурієль, Сапата

Запасні: Руджері, Фройлер, Маліновський, Карнесеккі, Ламмерс, Мохіка, Росси, Траоре, Шутало

Кальярі: Краньо – Заппа, Валюкевіч, Годін, Лікоянніс – Нандес, Рог, Марін – Соттіль, Жоау Педро, Сімеоне

Запасні: Трамоні, Фараго, Аресті, Вікаріо, Клаван, Карбоні, Калігара, Оліва, Паволетті, Пізакане, Пінна, Тріпалделлі