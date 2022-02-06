Маліновський в порядку на фоні партнерів

Руслан Маліновський пропустив три останні матчі Аталанти. За неофіційною інформацією, українець мав проблеми з виконанням COVID-протоколу Серії А. Сьогодні він повернувся в стартовий склад бергамасків. Джан П'єро Гасперіні обрав схему з 4 захисниками (без високих позицій латералів), тому Руслан діяв трішки нижче і ближче до флангу, ніж зазвичай.

Місячний простій не мав негативного впливу на Маліновського. Руслан постійно намагався загострити. Тільки рух вперед, тільки передачі вперед – типовий Маліновський. Українець був найпомітнішим у першому таймі. Видав кілька хороших розрізних пасів і створив супершанс для Пессіни. Рус завдав єдиного удару в площину до перерви. Його постріл потягнув воротар.

Що здивувало – в Маліновського забрали штрафні. Навіть коли сам українець заробив перспективний стандарт, лівою пробивав не він.

По перерві у Руслана, як і у всієї Аталанти, мало що виходило. Гасперіні тримав його на полі до останнього в надії на диво. Маліновський намагався тягнути команду за собою, але всі його вигадки на чужій половині розбивалися об захисну стіну Кальярі. Українець ще й зіпсував собі статистику єдиноборств (25% успішності). Через що отримав низькі оцінки від статистичних порталів – 6.2.

Аталанта провалилася проти знекровленого аутсайдера

У першому таймі Аталанта повністю контролювала ситуацію. Бергамаски не так багато створювали (дальні постріли Копмайнерса, Мурієля та Фройлера), але Кальярі взагалі не мав контргри – один легкий удар за 45 хвилин. Втім, старт другого тайму підготував кошмар для Аталанти.

Господарі пропустили швидкий гол від Гастона Перейро, а через дві хвилини залишилися в меншості. Джімшиті помилився в простій ситуації, подарувавши м'яч тому-таки Гастону. Муссо вийшов на перехоплення, але сфолив і перехопив собі червону картку.

Гасперіні зробив серію замін, зняв всю лінію атаки, крім Маліновського, випустив Сапату та новачка Бога. Це допомогло зрівняти рахунок – Паломіно встиг на добивання після удару Сапати та сейву голкіпера. Однак Аталанта відразу пропустила другий. Кальярі впіймав господарів на контратаці.

Не йде гра? Міксуй коктейлі з легендарною Żubrówka та насолоджуйся переглядом топових матчів! Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.

Знову відзначився Перейро. Уругваєць сьогодні забив більше, ніж за весь чемпіонат. Дивовижно, як Кальярі без свого лідера атак (Жоао Педро пропускав матч через дискваліфікацію) зумів перемогти. Аталанта намагалася врятувати гру, однак зусилля Маліновського та Бога були марними, а Сапату зняли через 15 хвилин після появи на полі.

Аталанта сенсаційно програла 18-й команді чемпіонату. Одна перемога за 6 останніх турів. Бергамаски залишилися в топ-4 Серії А, однак ззаду підтискає Ювентус, в якого лише на один бал менше. У такій ситуації команда Маліновського вже не виглядає фаворитом у боротьбі за Лігу чемпіонів.

"Рома в очах арбітрів – маленький клуб": наступник Шевченка допік Моурінью, або Чому футбол Дженоа – "огидний"