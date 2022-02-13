Аталанта принимает Ювентус в рамках 25-го тура Серии А. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Ювентус стартует в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на MEGOGO.

Руслан Малиновский в прошлый уик-энд вернулся после затяжной паузы. В течение недели он отыграл два матча: хорошо показал себя против Кальяри и слабее смотрелся в Кубке Италии с Фиорентиной. Сегодня украинец оказался в запасе, несмотря на потери Сапаты и Иличича.

Аталанта переживает трудный период – только одна победа за 6 последних туров Серии А. Бергамаски вылетели из топ-4, а конкуренты наоборот набрали ход. Очный поединок с Ювентусом имеет ключевое значение в борьбе за Лигу чемпионов.

Стартовые составы команд

Аталанта: Спортьелло – Толой, Демираль, Джимшити – Хатебур, де Рон, Фройлер, Копмайнерс, Дзаппакоста – Бога, Муриэль.

Запасные: Росси, Дайкар, Меле, Пеццелья, Малиновский, Михейле, Пессина, Скальвини, Пашалич.

Ювентус: Щенсны – Данило, де Лигт, Бонуччи, Де Шильо – Маккенни, Локателли, Рабйо – Дибала, Влахович, Мората.

Запасные: Пинсольйо, Перин, Артур, Куадрадо, Сандро, Пеллегрини, Кин, Жорже, Ругани, Закария, Аке.

Аталанта в большинстве проиграла Фиорентине и драматично вылетела из Кубка Италии – Малиновский в тени Бога