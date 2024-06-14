"Я не могу согласиться с тем, что Лунин должен снова стать дублером Куртуа. У Лунина контракт до 2025 года и он не спешит его продлевать. Он понимает, что сейчас ему очень важно показать себя на Евро-2024, поскольку за ним будут следить скауты многих клубов мира.

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Если Лунин сыграет на чемпионате Европы успешно, Реал получит множество предложений и, возможно, отпустит своего украинского вратаря. Андрея точно не устраивает перспектива быть вечным вторым номером, и без гарантий стабильной игры он захочет уйти.

Держать голкипера такого качества на скамейке запасных, а потом отпускать его через год бесплатно – просто не выгодно Мадриду. Поэтому я вижу два возможных варианта развития ситуации: либо Лунин получит обещание стабильно играть за Реал и этим летом подпишет новый контракт, или его продадут в другой топ-клуб. Пресса уже сообщала об интересе Баварии, которой нужна замена Мануэля Нойера", – сказал Беланов в комментарии Winwin.

Напомним, претендентами на Лунина, кроме мюнхенцев, называют Атлетико, Арсенал, Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

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