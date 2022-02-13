Аталанта приймає Ювентус в рамках 25-го туру Серії А. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Ювентус стартує на о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на MEGOGO.

Руслан Маліновський минулого вікенду повернувся після затяжної паузи. Протягом тижня він відіграв два матчі: добре показав себе проти Кальярі та слабше виглядав у Кубку Італії з Фіорентиною. Сьогодні українець опинився в запасі, попри втрати Сапати та Ілічіча.

Аталанта переживає важкий період – лише одна перемога за 6 останніх турів Серії А. Бергамаски вилетіли з топ-4, а конкуренти навпаки набрали хід. Очний поєдинок з Ювентусом має ключове значення в боротьбі за Лігу чемпіонів.

Стартові склади команд

Аталанта: Спортьєлло – Толой, Деміраль, Джимшиті – Хатебур, де Рон, Фройлер, Копмайнерс, Дзаппакоста – Бога, Мурієль.

Запасні: Россі, Дайкар, Меле, Пеццелья, Маліновський, Міхейле, Пессіна, Скальвіні, Пашаліч.

Ювентус: Щенсни – Даніло, де Лігт, Бонуччі, Де Шільйо – Маккенні, Локателлі, Рабйо – Дибала, Влаховіч, Мората.

Запасні: Пінсольйо, Перін, Артур, Куадрадо, Сандро, Пеллегріні, Кін, Жорже, Ругані, Закарія, Аке.

Аталанта в більшості програла Фіорентині та драматично вилетіла з Кубка Італії – Маліновський в тіні Бога