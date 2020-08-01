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Брешия расписала мировую с Сампдорией

21:10 - Читати українською
Брешия расписала мировую с Сампдорией
Брешия – Сампдория – 1:1 / Faisal HQ

Сампдория на выезде разошлась миром с Брешией в рамках заключительного тура Серии А. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол24".

Чемпионат Италии 2019/20, 38-й тур

Брешия – Сампдория – 1:1

Голы: Торрегросса, 48 (пен) – Лерис, 41

Нереализированый пенальти: Квальярелла, 27

Удаление: Аскилдсен, 90+2 (вторая желтая

Ювентус – Рома – начало в 21:45

Милан – Кальяри – начало в 21:45

Наполи – Лацио – начало в 21:45

Брешия принимала Сампдорию. Генуэзцам зона вылета не угрожала, а Брешия уже выбыла в низший дивизион, поэтому никакого турнирного значения этот поединок не имел. На 27-й возможность открыть счет с пенальти упустил Квальярелла. После этого команды обменялись несколькими опасными моментами и под занавес тайма гостям таки удалось выйти вперед. Это Лерис нанес шедевральный удар с дальней дистанции.

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После перерыва был призначен еще один пенальти, но на этот раз в ворота хозяев – его реализовал Торрегросса. До конца матча команды выглядели равными, но в компенсированное время генуэзцы остались в меньшинстве. Игроки Брешии сразу бросились в атаку, но забить не хватило времени. Финальный свисток зафиксировал ничью.

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