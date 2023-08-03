Во вторник, 1 августа, Милан и Аталанта согласовали трансфер атакующего полузащитника Шарля Де Кетеларе. Боссы "россонери" согласились отдать бельгийца в аренду за 6 миллионов евро с правом выкупа после осознания, что продать его этим летом будет очень тяжело. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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По данным TMW, аренда игрока составит 3 млн евро, в конце сезона Аталанта сможет выкупить Шарля за 23 млн евро. При этом бергамаски будут платить большую часть его зарплаты.

Согласно Gazzetta dello Sport, следующим шагом в переговорном процессе должно стать согласие самого игрока. Сообщается, что сегодня Де Кетеларе предстоит дискуссия со своим агентом. Аталанта готова немного превысить свой потолок зарплат ради бельгийца (чуть более 2 млн евро в год), но сам Де Кетеларе, похоже, не горит желанием переезжать в Бергамо.

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