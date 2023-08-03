У вівторок, 1 серпня, Мілан і Аталанта погодили трансфер атакувального півзахисника Шарля Де Кетеларе. Боси "россонері" погодилися віддати бельгійця в оренду за 6 мільйонів євро з правом викупу після усвідомлення, що продати його цього літа буде дуже важко. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

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За даними TMW, оренда гравця складе 3 млн євро, наприкінці сезону Аталанта зможе викупити Шарля за 23 млн євро. При цьому бергамаски платитимуть більшу частину його зарплати.

Згідно з Gazzetta dello Sport, наступним кроком у переговорному процесі має стати згода самого гравця. Повідомляється, що сьогодні на Де Кетеларе чекає дискусія зі своїм агентом. Аталанта готова трохи перевищити свою стелю зарплат заради бельгійця (трохи більше 2 млн євро на рік), але сам Де Кетеларе, схоже, не горить бажанням переїжджати в Бергамо.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд