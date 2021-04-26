Гол и ассист Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Болонья – 5:0
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Аталанта разбила Болонью в рамках 33-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
44’ Луис Муриэль
57’ Ремо Фройлер
59’ Дуван Сапата
73’ Алексей Миранчук
Джерди Схаутен 50’
44’ Луис Муриэль
50’ Джерди Схаутен
57’ Ремо Фройлер
59’ Дуван Сапата
73’ Алексей Миранчук
Избиение начал Малиновский, который красиво обыгрался с Муриелем и четко пробил в нижний угол. Вскоре сам колумбиец забил с пенальти, а после перерыва Болонья осталась в меньшинстве – Схаутена выгнали за жесткий фол против Ромеро.
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После удаления гости посыпались окончательно. В составе Аталанты забивали Фройлер, Сапата и Миранчук, который вышел на замену. Малиновский добавил к голу роскошный ассист на еще одного колумбийца.
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