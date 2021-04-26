Аталанта разбила Болонью в рамках 33-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Избиение начал Малиновский, который красиво обыгрался с Муриелем и четко пробил в нижний угол. Вскоре сам колумбиец забил с пенальти, а после перерыва Болонья осталась в меньшинстве – Схаутена выгнали за жесткий фол против Ромеро.

Аталанта уничтожила Болонью, забив 5 мячей – Малиновский оформил гол+пас

После удаления гости посыпались окончательно. В составе Аталанты забивали Фройлер, Сапата и Миранчук, который вышел на замену. Малиновский добавил к голу роскошный ассист на еще одного колумбийца.