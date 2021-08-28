Аталанта – Болонья: стартовые составы на матч Серии А – Малиновський снова в основе
Аталанта принимает Болонью в рамках 2-го тура Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".
Поединок Аталанта – Болонья стартует в 19:30. Смотреть игру вживую можно на платформе MEGOGO при наличии соответствующей подписки. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24". Заметим, что в первом туре обе команды одержали победы. Аталанта одолела Торино, а Болонья – Салернитану.
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Джан Пьеро Гасперини доверил нашему Руслану Малиновскому место в стартовом составе второй матч подряд.
Аталанта – Болонья: стартовые составы на матч Серии А:
Аталанта: Муссо – Толои, Паломино, Джимсити – Меле, Пашалич, Фройлер, Госенс – Малиновский, Иличич, Муриэль
Болонья: Скорупски – Де Сильвестри, Хики, Медель, Бонифаци – Домингес, Кингсли, Сванберг – Орсолини, Сансоне, Арнаутович