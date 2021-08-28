Аталанта – Болонья: онлайн-трансляція матчу Серії А– Маліновський знову в основі
Аталанта приймає Болонью в рамках 2-го туру Серії А. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок Аталанта – Болонья стартує о 19:30. Дивитися гру наживо можна платформі MEGOGO за наявності відповідної підписки. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Зауважимо, що в першому турі обидві команди здобули перемоги. Аталанта здолала Торіно, а Болонья – Салернітану.
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Джан П'єро Гасперіні довірив нашому Руслану Маліновському місце у стартовому складі другий матч поспіль.
Аталанта – Болонья: стартові склади на матч Серії А:
Аталанта: Муссо – Толої, Паломіно, Джимсіті – Меле, Пашаліч, Фройлер, Госенс – Маліновський, Ілічіч, Мурієль
Болонья: Скорупскі – Де Сільвестрі, Хікі, Медель, Боніфаці – Домінгес, Кінгслі, Сванберг – Орсоліні, Сансоне, Арнаутовіч