Аталанта – Парма: стартовые составы и онлайн трансляция матча – Малиновский начнет в запасе

Аталанта принимает Парму в рамках 18-го тура Серии А. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Поединок Аталанта – Парма стартует в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры доступна на телеканале "Футбол 1". Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".
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Стартовые составы:
Аталанта: Спортьелло, Толой, Паломино, Джимшити, Хатебур, Де Рон, Гозенс, Фройлер, Гомес, Иличич, Муриель
Запасные: Росси, Голлини, Мазьелло, Малиновский, Кастань, Околи, Траоре, Пашалич, Сапата, Барроу.
Парма: Сепе, Якопони, Грасси, Эрнани, Барилла, Алвеш, Куцка, Дармиан, Кулусевски, Спрокати, Пецелла
Запасные: Коломби, Аластра, Дермаку, Инглезе, Корнелиус, Бругман, Лаурино, Скоццарелла, Силигарди, Адоранте