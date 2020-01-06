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Аталанта – Парма: стартовые составы и онлайн трансляция матча – Малиновский начнет в запасе

6 января 15:23 184 Читати українською
Аталанта – Парма: стартовые составы и онлайн трансляция матча – Малиновский начнет в запасе
Аталанта – Парма: стартові склади та онлайн трансляція матчу

Аталанта принимает Парму в рамках 18-го тура Серии А. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

11’ Алехандро Папу Гомес
34’ Ремо Фройлер
44’ Робин Госенс
60’ Йосип Иличич
71’ Йосип Иличич
 
11’ Алехандро Папу Гомес
34’ Ремо Фройлер
44’ Робин Госенс
60’ Йосип Иличич
71’ Йосип Иличич

Поединок Аталанта – Парма стартует в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры доступна на телеканале "Футбол 1". Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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Стартовые составы:

Аталанта: Спортьелло, Толой, Паломино, Джимшити, Хатебур, Де Рон, Гозенс, Фройлер, Гомес, Иличич, Муриель

Запасные: Росси, Голлини, Мазьелло, Малиновский, Кастань, Околи, Траоре, Пашалич, Сапата, Барроу.

Парма: Сепе, Якопони, Грасси, Эрнани, Барилла, Алвеш, Куцка, Дармиан, Кулусевски, Спрокати, Пецелла

Запасные: Коломби, Аластра, Дермаку, Инглезе, Корнелиус, Бругман, Лаурино, Скоццарелла, Силигарди, Адоранте

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Италия Украинцы за рубежом Аталанта Аталанта Парма Парма Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта - Парма
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