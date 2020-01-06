Аталанта – Парма: стартовые составы и онлайн трансляция матча – Малиновский начнет в запасе

Аталанта принимает Парму в рамках 18-го тура Серии А. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Аталанта – Парма стартует в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры доступна на телеканале "Футбол 1". Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

"Маліновський як приклад і наша сила", – Руслан оцінками своєї гри в Аталанті показує шлях до успіху українцям

Стартовые составы:

Аталанта: Спортьелло, Толой, Паломино, Джимшити, Хатебур, Де Рон, Гозенс, Фройлер, Гомес, Иличич, Муриель

Запасные: Росси, Голлини, Мазьелло, Малиновский, Кастань, Околи, Траоре, Пашалич, Сапата, Барроу.

Парма: Сепе, Якопони, Грасси, Эрнани, Барилла, Алвеш, Куцка, Дармиан, Кулусевски, Спрокати, Пецелла

Запасные: Коломби, Аластра, Дермаку, Инглезе, Корнелиус, Бругман, Лаурино, Скоццарелла, Силигарди, Адоранте