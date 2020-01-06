Аталанта – Парма: стартові склади та онлайн трансляція матчу – Маліновський розпочне в запасі

Аталанта приймає Парму в рамках 18-го туру Серії А. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок Аталанта – Парма стартує о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція гри доступна на телеканалі "Футбол 1". Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади:
Аталанта: Спортьєлло, Толої, Паломіно, Джімшиті, Хатебур, Де Рон, Гозенс, Фройлер, Гомес, Ілічіч, Мурієль
Запасні: Россі, Голліні, Мазьєлло, Маліновський, Кастань, Околі, Траоре, Пашаліч, Сапата, Барроу.
Парма: Сепе, Якопоні, Грассі, Ернані, Барілла, Алвеш, Куцка, Дарміан, Кулусевскі, Спрокаті, Пецелла
Запасні: Коломбі, Аластра, Дермаку, Інглезе, Корнеліус, Бругман, Лауріні, Скоццарелла, Сілігарді, Адоранте