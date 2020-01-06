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Аталанта – Парма: стартові склади та онлайн трансляція матчу – Маліновський розпочне в запасі

15:22 155 Читать на русском
Аталанта – Парма: стартові склади та онлайн трансляція матчу – Маліновський розпочне в запасі
Аталанта – Парма: стартові склади та онлайн трансляція матчу

Аталанта приймає Парму в рамках 18-го туру Серії А. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Поєдинок Аталанта – Парма стартує о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція гри доступна на телеканалі "Футбол 1". Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Стартові склади:

Аталанта: Спортьєлло, Толої, Паломіно, Джімшиті, Хатебур, Де Рон, Гозенс, Фройлер, Гомес, Ілічіч, Мурієль

Запасні: Россі, Голліні, Мазьєлло, Маліновський, Кастань, Околі, Траоре, Пашаліч, Сапата, Барроу.

Парма: Сепе, Якопоні, Грассі, Ернані, Барілла, Алвеш, Куцка, Дарміан, Кулусевскі, Спрокаті, Пецелла

Запасні: Коломбі, Аластра, Дермаку, Інглезе, Корнеліус, Бругман, Лауріні, Скоццарелла, Сілігарді, Адоранте

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Італія Українці за кордоном Аталанта - Парма Парма Парма Аталанта Аталанта Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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