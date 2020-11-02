"Пока для нас это самый большой вызов в нынешней Лиге чемпионов. Аталанта – очень сложный соперник. По своей тактике немного похожи на Лидс. Это будет тяжелый матч.

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Топовая команда с топ-селекцией. Очень хорошие игроки, прекрасная организация, на 100 процентов верны своей игровой системе. Они очень разумно пользуются сильными сторонами своих игроков.

Матип и Кейта вчера тренировались. Надо будет посмотреть, какой цвет нам даст медицинский штаб – зеленый, желтый или красный", – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

После двух туров ЛЧ Ливерпуль возглавляет группу D с максимальным количеством очков, Аталанта расположилась на второй строчке (4 балла).

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