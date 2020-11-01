Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о кадровых потерях перед матчем с Ливерпулем в Лиге чемпионов.

"Ханс Хатебур и Кристиан Ромеро в игре против Кротоне ушли с поля с мышечными травмами, в то время как Робин Гозенс и Мартен де Рон также, как ожидается, пропустят поединок Лиги чемпионов с Ливерпулем.

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Нам также придется подождать до завтра, чтобы увидеть, что с Рафаэлем Толои, который получил сильный удар по колену, так что посмотрим, кого мы сможем вылечить, а кого – нет", – цитирует Гасперини Football Italia.

К слову, матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Аталантой и Ливерпулем состоится 3 ноября в Бергамо на стадионе Атлети Адзурры. Начало – в 22:00 по киевскому времени. В данный момент бергамаски занимают второе место в квартете, уступая мерсисайдцами два очка.

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