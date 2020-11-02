"Поки для нас це найбільший виклик у нинішній Лізі чемпіонів. Аталанта – дуже складний суперник. За своєю тактикою трохи схожі на Лідс. Це буде важкий матч.

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Топова команда з топ-селекцією. Дуже хороші гравці, прекрасна організація, на 100 відсотків вірні своїй ігровій системі. Вони дуже розумно користуються сильними сторонами своїх гравців.

Матіп і Кейта вчора тренувалися. Треба буде подивитися, який колір нам дасть медичний штаб – зелений, жовтий або червоний", – цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Після двох турів ЛЧ Ліверпуль очолює групу D з максимальною кількістю очок, Аталанта розташувалась на другій сходинці (4 бали).

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