"Не думаю, что игра будет выстраиваться от защиты, все знают, что в матчах с Аталантой следует ожидать ударов по воротам, высокий темп, интенсивную игру. Это, вообще говоря, матч европейского уровня. Мы готовы, мы знаем, чего ожидать. Мы заслужили играть в финале и хотим привезти кубок домой.

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Мне посчастливилось принять участие в двух финалах в первом же сезоне (Ювентус выиграл Суперкубок Италии в начале сезона – прим.). У Гасперини же это второй финал в карьере. У нас разные пути, мы разные тренеры с разным характером. Он вывел Аталанту в плей-офф Лиги чемпионов, успех его команды оценила вся Европа. А я только начинаю свой путь и надеюсь, что на нем будет еще много таких финалов", – приводит слова Пирло Football-Italia.

К слову, финал Кубка Италии между Аталантой и Ювентусом состоится уже сегодня, 19 мая, начало в 22:00.

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