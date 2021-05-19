Сумбурное назначение Андреа Пирло главным тренером может очень дорого стоить Ювентусу. Туринцы уже отдали Скудетто в руки Антонио Конте и находятся на грани краха. Финал Кубка Италии в этом контексте – ничто! Фактически для клуба гораздо важнее матч Аталанты в воскресенье. Бергамаски будут принимать Милан и, если проиграют, могут лишить "Старую синьору" путевки в ЛЧ. В конце концов, Лига чемпионов важна для Ювентуса как структуры, но как раз эта команда, как никогда ранее, нуждается в выигранном трофее.

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Ни для кого не секрет, что Андреа Пирло летом покинет свой пост. Руководители клуба дипломатично обходят этот вопрос, выражая поддержку алленаторе. Такое поведение – лишь способ разрядить обстановку. Ведь заявлений, что Пирло останется, никто не делает. Вся риторика исключительно в настоящем времени. Никаких заявлений о будущем. А вот Джанлуиджи Буффон был более категоричен. Легендарный голкипер уже сообщил, что вновь покинет Ювентус. На этот раз окончательно. В свои 43 Джиджи жаждет нового вызова. Похоже, как и Криштиану Роналду. По поводу португальца не было официальных заявлений, но слишком много источников утверждают, что Криша в Серии А мы больше не увидим. Форвард даже вывоз свой роскошный автопарк из туринского гаража. Вот и получается, что именно для футболистов гораздо важнее выиграть Кубок Италии. Это шанс не только подсластить неудачный сезон, но и с размахом попрощаться с легендами.

В Бергамо все спокойнее. Стабильнее. То есть команда Гасперини переживает трансформации, но результат остается. Аталанта третий сезон подряд будет играть в Лиге чемпионов. Этот факт очень радует руководство и главного тренера, которые приравнивают такие достижения чуть ли не к чемпионству. А действительно, их клуб довольно скромный, если не считать собственно футбол. Вы не увидите Аталанту среди лидеров рейтинга покупателей, а по уровню зарплат она уступает не только всем признанным грандам Италии, но и довольно скромным Торино, Кальяри и Болонье.

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К счастью, в футбол играют не деньги. Аталанта это доказывает не первый сезон. Называть успехи команды Гасперини сказкой уже стало дурным тоном. Это сложный, сбалансированный и успешный проект, который не пошатнулся даже после потери главной звезды. Единственное, чего не хватает бергамаскам, – выигранного трофея. Два года назад они уже были в финале Кубка, а также считались там фаворитом. Однако Лацио и Симоне Индзаги наглядно показали, что в таких матчах нужно немного больше, чем просто хорошая игра.

С тех пор, кажется, Аталанта обрела остальные необходимые компоненты. Речь идет прежде всего об опыте и характере. Джан Пьеро Гасперини научил своих игроков выгрызать победы, когда не все идет по плану. Команда стала более гибкой и не зависит от формы какого-то конкретного исполнителя – результат могут сделать сразу несколько лидеров. Один из них – Руслан Малиновский, который под конец сезона набрал невероятную форму. К слову, в последней очной встрече команд именно гол украинца принес Аталанте победу. Между прочим, первую в противостоянии с Ювентусом за последние 20 лет.

Аталанта – Ювентус: ориентировочные составы:

Аталанта: Голлини – Толои, Ромеро, Джимсити – Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс – Малиновский – Мюриэль, Сапата

Ювентус: Буффон – Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Данило – Маккени, Бентанкур, Рабьо, Кьеза – Дибала, Роналду

Не сыграют: Коваленко (травма) – Бонуччи (травма), Алекс Сандро (дисквалификация)

Аталанта – Ювентус: прогноз "Футбол 24" – 3:1

Букмекеры считают фаворитом финала Аталанту, но разница в коэффициентах незначительна – около 0,40. Считается, что следует ожидать результативного противостояния. Это и понятно. У Аталанты лучшая атака чемпионата, но не очень надежная оборона. У Ювентуса тоже не все в порядке в защите. Подопечные Андреа Пирло пропускали хотя бы один мяч в последних 14-ти матчах во всех турнирах. Такого с командой не было с 1995-го. Зато бергамаски в 2021 календарном году просто неудержимы. "Нерадзурри" проиграли только один (против Интера) из17 матчей, одержав 13 побед.

Также интересно, что за трофей борются два "неудачника" двух предыдущих розыгрышей. О неудаче Аталанты мы уже вспоминали, а Ювентус проиграл финал в 2020-м. Туринцы попытаются выиграть Кубок в 14-й раз. Ни у одного другого клуба нет хотя бы 10-ти побед. В то же время Аталанта имеет шанс вновь порадовать Бергамо большой победой впервые за почти шесть десятилетий. Тогда, летом 1963-го, "нерадзури" били другую команду из Турина.

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