Малиновский возглавляет список игроков, которых Томас Тухель желает видеть в Челси в новом сезоне, информирует The Sun.

"Малиновский превращает в золото все, к чему прикасается": лучший сезон украинца, который опережает топов Европы

Лондонцы стремятся опередить конкурентов (Интер и ПСЖ), а козырем "синих" якобы может стать их владелец – россиянин Роман Абрамович. Transfermarkt оценивает украинца в 21 млн евро, а контракт с Аталантой рассчитан до 2023 года. Отмечается, что бергамаски не желают расставаться с Русланом и попытаются удержать украинца в команде на следующий сезон.

Напомним, в текущем сезоне Малиновский провел в составе Аталанты 41 поединок во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.

Аталанта вышла в ЛЧ – Малиновский забил, стал рекордсменом и остается топ-ассистентом Италии перед битвой сезона