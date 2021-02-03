Астон Вилла принимает Вест Хэм в 22 туре чемпионата Англии. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24". Андрей Ярмоленко традиционно начинает в запасе.

Где смотреть матч Астон Вилла – Вест Хэм онлайн? Игру транслирует канал Setanta Sports+, доступный на платформе MEGOGO по подписке. Еще в прошлом сезоне эти соперники финишировали вплотную над зоной вылета. Сейчас команда Ярмоленко отстает лишь на 4 балла от путевки в Лигу чемпионов, а Грилиш и компания по потерянным очкам еще ближе к мечте. Матч, как и онлайн-трансляция Астон Вилла – Вест Хэм на "Футбол 24", стартует в 22:15. Бирмингемцы стремятся взять реванш за поражение 1:2 в предыдущей встрече. Будет трудно, ведь вилланы не побеждали "молотов" в последних 5 играх.

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Debut for @JesseLingard



Here's how we line up tonight at Villa Park...#AVLWHU — West Ham United (@WestHam) February 3, 2021

Отметим, что на позиции Ярмоленко за Вест Хэм дебютирует Джесси Лингард, лишь на днях арендованный у Манчестер Юнайтед.