Астон Вілла приймає Вест Хем у 22 турі чемпіонату Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24". Андрій Ярмоленко традиційно починає в запасі.

Де дивитися матч Астон Вілла – Вест Хем онлайн? Гру транслює канал Setanta Sports+, доступний на платформі MEGOGO за підпискою. Ще в минулому сезоні ці суперники фінішували впритул над зоною вильоту. Зараз команда Ярмоленка відстає лише на 4 бали від путівки до Ліги чемпіонів, а Гріліш і компанія за втраченими очками ще ближчі до мрії. Матч, як і онлайн-трансляція Астон Вілла – Вест Хем на "Футбол 24", стартує о 22:15. Бірмінгемці прагнуть взяти реванш за поразку 1:2 в попередній зустрічі. Буде важко, адже віллани не перемагали "молотів" в останніх 5 іграх.

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Debut for @JesseLingard



Here's how we line up tonight at Villa Park...#AVLWHU — West Ham United (@WestHam) February 3, 2021

Відзначимо, що на позиції Ярмоленка дебютує Джессі Лінгард, днями тільки орендований у Манчестер Юнайтед.