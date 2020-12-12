"Мы были очень обеспокоены и остаемся такими по поводу физической нагрузки, которая выпадает на игроков, которым теперь часто приходится играть каждые два-три дня или около того. Таким образом, физическая нагрузка на игроков значительно возрастает, и дальнейшая усталость, которую игроки сейчас чувствуют, приводит к серьезным травмам, которых можно избежать.

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Отмечу, что Арсенал, Челси, Эвертон и Лидс пострадали от травм в начале матчей в минувшие выходные. Еще в 11 клубах Премьер-лиги игроки недоступны из-за проблем, которые можно обоснованно отнести к физической нагрузке и утомлению", – отметил Тейлор в письме председателю АПЛ, информирует The Sun.

Следует отметить, что АПЛ осталась единственным из топ-чемпионатов, где оставили традиционные 3 замены – в других первенствах можно заменить 5 игроков.

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