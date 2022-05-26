Бразильский защитник Диего Карлос впервые попробует свои силы на Туманном Альбионе.

29-летний футболист теперь будет одевать футболку Астон Виллы. Севилья и клуб из Бирмингема достигли принципиальной договоренности по трансферу, информируют пресс-службы обоих коллективов .

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По слухам, Диего Карлос обошелся англичанам в 26 миллионов фунтов (около 30,4 млн евро). Сейчас ожидается его приезд на Туманный Альбион для прохождения медосмотра и согласования личных деталей контракта.

Отметим, что бразилец провел в Севилье три года, где успел наиграть 136 поединков и завоевать трофей Лиги Европы в сезоне 2019/20.

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