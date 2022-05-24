Бавария подписала Нуссаира Мазрауи. У защитника истек контракт с Аяксом, поэтому он на правах свободного агента перешел в Бундеслигу. Контракт с Баварией рассчитан до лета 2026 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Мазрауи призван создать конкуренцию Павару на правом фланге обороны "ротен". Бавария усилила наиболее проблемную позицию, провисавшую несколько сезонов.

"Нуссаир – новый кирпич в построении крепкой команды. Такие футболисты расширяют наши возможности. Бавария с его помощью планирует добиться больших успехов в ближайшие годы", – сказал Оливер Кан.

В этом сезоне Нуссаир забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах за Аякс. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

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