Уроженец Буркина-Фасо вернулся в чемпионат Англии, сообщает официальный сайт "вилланов".

Ливерпуль официально подписал Тьягу Алькантару

Траоре перебрался в Бирмингем из Лиона. Сроки действия соглашения с Виллой пока неизвестны. Трансфер Траоре ориентировочно обошелся в 18,4 млн евро. Африканец уже имеет опыт выступлений в АПЛ, поскольку является воспитанником лондонского Челси. В его активе 16 матчей во всех турнирах (4 гола) за "синих" в сезоне 2015/16.

Последние три кампании Бертран Траоре провел в составе Лиона, где не имел стабильного места в основе. В сезоне 2019/20 он сыграл 35 поединков в различных соревнованиях, в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

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