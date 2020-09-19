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Траоре перебрався до Бірмінгема з Ліона. Термін дії угоди з Віллою наразі невідомий. Трансфер Траоре орієнтовно коштував 18,4 млн євро. Африканець уже має досвід виступів в АПЛ, оскільки є вихованцем лондонського Челсі. У його активі 16 матчів у всіх турнірах (4 голи) за "синіх" у сезоні 2015/16.

Останні три кампанії Бертран Траоре провів у складі Ліона, де не мав стабільного місця в основі. У сезоні 2019/20 він зіграв 35 поєдинків у різних змаганнях, у яких забив 4 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

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