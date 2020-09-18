Испанец подписал долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт чемпионов Англии. Сумму трансфера Ливерпуль не раскрывает, однако пресса ранее писала о 20 млн фунтов плюс 5 млн бонусами. Тьягу получил футболку с номером 6.

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За Баварию хавбек выступал с 2013 года. В прошлом сезоне Бундеслиги 29-летний испанец провел 24 матча, в которых отметился тремя голами. Также Алькантара выиграл Лигу чемпионов вместе с мюнхенцами.

Добавим, что Тьягу стал вторым новичком Ливерпуля в это межсезонье после защитника Костаса Цимикаса с Олимпиакоса.

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