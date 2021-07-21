Мидлендцы готовы предложить за вингера 30 млн фунтов, утверждает Daily Mail.

Берарди может оказаться в АПЛ

Наставник "вилланов" Дин Смит стремится усилить линию атаки. Бейли – идеальный кандидат для штаба бирмингемцев. Ямаец, у которого осталось 2 года по контракту с Леверкузеном, не будет иметь проблем с адаптацией. Он провел в Европе всю профессиональную карьеру, а родным языком Бейли является английский. Ранее интерес к нему проявляли манчестерские гранды.

К слову, в сезоне 2020/21 Леон Бейли провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 11 результативных передач.

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