Астон Вілла підготувала 30 мільйонів на зірку Бундесліги, – Daily Mail
Лідер леверкузенського Байєра Леон Бейлі потрапив до сфери зацікавлень бірмінгемської Астон Вілли.
Мідлендці готові запропонувати за вінгера 30 млн фунтів, стверджує Daily Mail.
Керманич "вілланів" Дін Сміт прагне підсилити лінію атаки. Бейлі – ідеальний кандидат для штабу бірмінгемців. Ямаєць, у якого залишилося 2 роки за контрактом із Леверкузеном, не матиме проблем із адаптацією. Він провів у Європі всю професіональну кар'єру, а рідною мовою Бейлі є англійська. Раніше інтерес до нього проявляли манчестерські гранди.
До слова, в сезоні 2020/21 Леон Бейлі провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 м'ячів і віддав 11 результативних передач.
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