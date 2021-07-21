Мідлендці готові запропонувати за вінгера 30 млн фунтів, стверджує Daily Mail.

Берарді може опинитися в АПЛ

Керманич "вілланів" Дін Сміт прагне підсилити лінію атаки. Бейлі – ідеальний кандидат для штабу бірмінгемців. Ямаєць, у якого залишилося 2 роки за контрактом із Леверкузеном, не матиме проблем із адаптацією. Він провів у Європі всю професіональну кар'єру, а рідною мовою Бейлі є англійська. Раніше інтерес до нього проявляли манчестерські гранди.

До слова, в сезоні 2020/21 Леон Бейлі провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 м'ячів і віддав 11 результативних передач.

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