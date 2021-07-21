Чемпион Европы Доменико Берарди попал в сферу интересов сразу двух представителей английской Премьер-лиги, а также дортмундской Боруссии.

Нападающий Сассуоло заинтересовал Челси и Вест Хэм, утверждает журналист Альфредо Педулла на своем сайте.

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Конкуренцию двум лондонским клубам в борьбе за Берарди попытается навязать Боруссия Д. Ранее интерес к фланговому форварду также проявлял Ливерпуль. "Нероверди" готовы отпустить одного из лидеров и уже повесили ценник на него – 40 млн евро.

В сезоне 2020/21 Доменико Берарди провел 30 матчей в Серии А, в которых забил 17 мячей и отдал 8 результативных передач. На Евро-2020 на его счету 6 матчей (2 ассиста).

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