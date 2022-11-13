Роберто Де Дзерби продолжает осваиваться в чемпионате Англии. В предыдущих двух турах АПЛ его Брайтон одержал две победы, а после того "чайки" выбили Арсенал из Кубка лиги. Ещё одна победа вывела бы команду на пятую позицию в турнирной таблице, приблизив ее к зоне ЛЧ на расстояние пяти очков.

В соперниках была Астон Вилла, которая в дебютном матче под руководством Унаи Эмери разбила Манчестер Юнайтед (3:1). Словом, матч ожидался непростым, однако уже на 1-й минуте встречи Брайтон смог открыть счёт! Героем стал Макаллистер.

Впрочем, на 20-й минуте Астон Вилла заработала пенальти. Его виновником стал капитан Данк – между прочим, он привез уже третий 11-метровый в четырех последних матчах АПЛ (хотя в 182 поединках до этого Льюис не допустил ни одной подобной ошибки). Ингз с "точки" не промахнулся. 1:1.

Это был последний опасный момент в первом тайме. Матч в принципе не радовал большим количеством острых эпизодов, однако на 54-й минуте болельщики на Амексе таки увидели гол. К сожалению для хозяев, его забила Астон Вилла. Буэндиа замкнул подачу с углового ударом головой, попав в дальнюю штангу, а Ингз сыграл на добивании – 1:2!

Интересно, что это был уже 4-й гол Дени в четырех последних матчах АПЛ. Это больше, чем в 26 предыдущих поединках. Кроме того, Ингз отгрузил уже 5-й мяч в ворота Брайтона – только Эвертону он забивал чаще.

Следующий удар по воротам произошел аж через 26 минут. Его с дальнего расстояния нанес Макаллистер, однако Мартинес без проблем справился. Брайтону в принципе не хватало остроты – 7 ударов "чаек" потянули всего на 0,61 ожидаемых голов.

Отличиться в воротах бирмингемцев подопечным Роберто Де Дзерби так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал вторую подряд победу Унаи Эмери во главе Астон Виллы, благодаря чему команда смогла оторваться от зоны вылета на пять очков.