Роберто Де Дзербі продовжує освоюватись у чемпіонаті Англії. У попередніх двох турах АПЛ його Брайтон здобув дві перемоги, а після того "чайки" вибили Арсенал з Кубка ліги. Ще одна звитяга вивела б команду на п'яту позицію в турнірній таблиці, наблизивши її до зони ЛЧ на відстань п'яти очок.

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В суперниках була Астон Вілла, яка у дебютному матчі під керівництвом Унаї Емері розбила Манчестер Юнайтед (3:1). Словом, матч очікувався непростим, однак вже на 1-й хвилині зустрічі Брайтон зміг відкрити рахунок! Героєм став Макаллістер.

Втім, на 20-й хвилині Астон Вілла заробила пенальті. Його привіз капітан Данк – між іншим, він привіз уже третій 11-метровий у чотирьох останніх матчах АПЛ (хоча у 182 поєдинках до цього Льюїс не допустив жодної подібної помилки). Інгз з "позначки" не схибив. 1:1.

Це був останній небезпечний момент у першому таймі. Матч в принципі не тішив великою кількістю гострих епізодів, однак на 54-й хвилині вболівальники на Амексі таки побачили гол. На жаль для господарів, його забила Астон Вілла. Буендіа замкнув подачу з кутового ударом головою, влучивши у дальню стійку, а Інгз зіграв на добиванні – 1:2!

Цікаво, що це був вже 4-й гол Дені у чотирьох останніх матчах АПЛ. Це більше, ніж у 26 попередніх поєдинках. Крім того, Інгз відвантажив вже 5-й м'яч у ворота Брайтона – тільки Евертону він забивав частіше.

Наступний удар по воротах стався аж через 26 хвилин. Його з далекої відстані завдав Макаллістер, однак Мартінес без проблем впорався. Брайтону в принципі бракувало гостроти – 7 ударів "чайок" потягнули всього на 0,61 очікуваних голів.

Відзначитись у воротах бірмінгемців підопічним Роберто Де Дзербі так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував другу поспіль перемогу Унаї Емері на чолі Астон Вілли, завдяки чому команда змогла відірватись від зони вильоту на п'ять очок.

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