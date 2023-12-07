Астон Вілла несподівано обіграла Манчестер Сіті у поєдинку 15-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд гри Астон Вілла – Манчестер Сіті на "Футбол 24".

У центральному матчі 15-го туру Ман Сіті програв Астон Віллі. Вже з перших хвилин Дінь та Бейлі загрожували воротам Едерсона, але забити не вдалось. Бразилець ще й потягнув класний удар Пау Торреса. Манчестер Сіті відповів подвійним моментом Холанда – Мартінес двічі врятував.

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У другому таймі класну нагоду втратив Макгінн, а на 74-й хвилині Астон Вілла таки повела в рахунку. Бейлі хитнув захисника та пробив з правої – невеликий рикошет і м'яч перелетів за комірець Едерсону. Цей гол залишився єдиним у зустрічі, "віллани" святкували перемогу.