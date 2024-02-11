Манчестер Юнайтед вырвал победу над Астон Виллой в матче 24-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Астон Вилла – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед повел в счете на 17-й минуте. Магуайр выпрыгнул выше всех при подаче углового и сбросил мяч на свободного Хёйлунда – тот ударом в касание забил. Астон Вилла ответила после перерыва – Дуглас Луис подставил ногу под удар Байли.

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Но Манчестер Юнайтед все же вышел победителем из этого поединка. На 86-й минуте Далот классным навесом нашел Мактоминай в чужой штрафной – шотландец без проблем забил.