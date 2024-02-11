Манчестер Юнайтед вирвав перемогу над Астон Віллою у матчі 24-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Астон Вілла – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед повів у рахунку на 17-й хвилині. Магуайр вистрибнув вище за всіх під час подачі кутового та скинув м'яч на вільного Хьйолунда – той ударом в дотик забив. Астон Вілла відповіла по перерві – Дуглас Луїс підставив ногу під удар Байлі.

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Але Манчестер Юнайтед все ж вийшов переможцем з цього двобою. На 86-й хвилині Далот класним навісом знайшов Мактоміная у чужому штрафному – шотландець без проблем забив.