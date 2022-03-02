Зенит и ЦСКА будут бороться в "лиге колхозов" / ЕРА

Все 7 представителей страны агрессора лишены членства, информирует официальный сайт Ассоциации европейских клубов.

Российский футбольный союз не согласен с решением ФИФА и УЕФА об отстранении

Эта структура представляет интересы клубов в УЕФА. Сегодня ЕСА проводила заседание, на котором приняла жесткое решение по россиянам. Свое место в Ассоциации потеряли Зенит, ЦСКА, Спартак М, Ростов, Краснодар, Локомотив М и Рубин.

Спортивная Россия испытывает справедливые притеснения на фоне подлой войны в Украине. 24 февраля Путин вероломно начал наступление на наши территории и обрек свой народ на роль "изгнанника".

Россия напала на Украину: Зинченко – капитан Манчестер Сити, весь мир проклинает оккупантов и готовит помощь (LIVE)