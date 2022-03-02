Зеніт і ЦСКА будуть боротися в "лізі колгоспів" / ЕРА

Усі 7 представників країни агресора позбавлені членства, інформує офіційний сайт Асоціації європейських клубів.

Російський футбольний союз не згоден із рішенням ФІФА та УЄФА про відсторонення

Ця структура представляє інтереси клубів в УЄФА. Сьогодні ЕСА проводила засдіання, на якому ухвалила жорстке рішення щодо росіян. Своє місце в Асоціації втратили Зеніт, ЦСКА, Спартак М, Ростов, Краснодар, Локомотив М і Рубін.

Спортивна Росія зазнає справедливих утисків на тлі підлої війни в Україні. 24 лютого Путін віроломно розпочав наступ на наші території і прирік свій народ на роль "вигнанця".

Росія напала на Україну: Зінченко – капітан Манчестер Сіті, весь світ кляне окупантів і готує допомогу (LIVE)