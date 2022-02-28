Российский футбольный союз выступил с официальным заявлением после того, как сборную страны-захватчика и ее команды послали в направлении корабля, исключив из всех международных турниров.

"Российский футбольный союз категорически не согласен с решением ФИФА и УЕФА об отстранении всех российских команд от участия в международных матчах на неопределенный срок.

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Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, спортивному духу. Оно имеет очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное – миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы должны защищать.

Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное общество, всегда соблюдающее принципы равенства, взаимного уважения и независимости от политики. Мы оставляем за собой право отрицать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного права", – говорится в заявлении на сайте РФС .

Напомним, россиян отстранили из-за войны против Украины. Соответственно, команда страны-агрессора не будет играть в полуфинале плей-офф ЧМ-2022 против Польши, поэтому и не поедет на Мундиаль. Также московский Спартак был исключен из Лиги Европы, а УЕФА расторг контракт с Газпромом.