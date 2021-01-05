"Коли повернуся до Києва? На жаль, я розірвав угоду з Динамо. У мене було ще 2,5 роки контракту з клубом. Розумієте, моя дружина і діти весь цей час перебували в Італії, а я 24 години на добу сім днів на тиждень проводив на базі.

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Звичайно, я спершу поговорив з Мірчею Луческу. Я сказав, що не зможу більше продовжувати, не бачачи свою сім'ю. Містер зрозумів мою ситуацію. Він був засмучений, але сказав: "Окей". Мені складно було працювати, не бачачи мою сім'ю. Я був сильним, і намагався постійно працювати, щоб досягти гарних результатів за ці півроку.

Динамо – це топ клуб. У мене були чудові стосунки з гравцями, керівництвом і всіма співробітниками клубу. Я шкодую про це рішення, але по-іншому не міг вчинити. Я хотів, щоб моя сім'я переїхала зі мною до Києва. Скрізь, де я працював, вони були зі мною. Але навіть, якщо б вони переїхали до Києва, я б все одно їх не бачив, адже проводив весь час на тренувальній базі. Я приїжджав на базу о 12:00 і їхав пізно ввечері. З огляду на матчі у Лізі чемпіонів і чемпіонаті, у мене були вільні лише дві години два дні на тиждень. Наш графік був дуже жорсткий і щільний", – пояснив Лонго у коментарі виданню Football.ua.

Нагадаємо, в Динамо Дієго Лонго виконував обов'язки тренера з фізпідготовки, а також відповідав за вирішення проблем футболістів з м'язовими ушкодженнями.

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