Зимний отпуск для футболистов первой команды Динамо заканчивается в понедельник, 11 января.

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После сдачи ПЦР-тестов на COVID-19 и комплексного медобследования, которое продлится два дня, динамовцы несколько дней будут заниматься на клубной базе в Конча-Заспе. А уже в пятницу, 15 января, отправятся на первый межсезонный тренировочный сбор в ОАЭ. В сборе будет задействован расширенный состав, в том числе некоторые игроки молодежной команды.

В ОАЭ подопечные Мирчи Луческу проведут несколько контрольных матчей. Два спарринг-партнеры уже известны – варшавская Легия (18 января) и солигорский Шахтер (21 января).

26 января команда вернется в Киев и получит несколько выходных дней. А 29 января отправится на второй тренировочный сбор – в Турцию.

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