"Россонери" выиграли первый тайм благодаря дебютному голу Луки Йовича за клуб. Майк Меньян несколько раз спасал Милан, а затем еще и взял на себя функцию плеймейкера. Кипер хозяев роскошной передачей на 70 метров запустил Пулишича, который оторвался от защитников Фрозиноне и завершил момент.

Милан одержал вторую победу подряд в Серии А – ассист голкипера, Йович оформил гол+пас, возвращение лидера

Йович добавил в свой актив ассист на Томори. Брешианини хитрым штрафным таки заставил Меньяна капитулировать, но победа никуда не делась от команды Пиоли – 3:1.