Ассист вратаря на 70 метров в видеообзоре матча Милан – Фрозиноне – 3:1
09:58 - Читати українською
Милан одолел Фрозиноне в 14 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.
43’ Лука Йович
50’ Кристиан Пулишич
74’ Фикайо Томори
Марко Брешианини 82’
43’ Лука Йович
50’ Кристиан Пулишич
74’ Фикайо Томори
82’ Марко Брешианини
"Россонери" выиграли первый тайм благодаря дебютному голу Луки Йовича за клуб. Майк Меньян несколько раз спасал Милан, а затем еще и взял на себя функцию плеймейкера. Кипер хозяев роскошной передачей на 70 метров запустил Пулишича, который оторвался от защитников Фрозиноне и завершил момент.
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Йович добавил в свой актив ассист на Томори. Брешианини хитрым штрафным таки заставил Меньяна капитулировать, но победа никуда не делась от команды Пиоли – 3:1.
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