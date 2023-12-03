"Россонері" виграли перший тайм завдяки дебютному голу Луки Йовіча за клуб. Майк Меньян кілька разів рятував Мілан, а потім ще й взяв на себе функцію плеймейкера. Кіпер господарів розкішною передачею на 70 метрів запустив Пулішіча, який відірвався від захисників Фрозіноне і завершив момент.

Мілан здобув другу перемогу поспіль в Серії А – асист голкіпера, Йовіч оформив гол+пас, повернення лідера

Йовіч додав до свого активу асист на Томорі. Брешіаніні хитрим штрафним таки змусив Меньяна капітулювати, але пермога нікуди не ділась від команди Піолі – 3:1.