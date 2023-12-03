Асист воротаря на 70 метрів у відеоогляді матчу Мілан – Фрозіноне – 3:1
09:58 - Читать на русском
Мілан здолав Фрозіноне у 14 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
43’ Лука Йовіч
50’ Крістіан Пулішіч
74’ Фікайо Томорі
Марко Брешіаніні 82’
43’ Лука Йовіч
50’ Крістіан Пулішіч
74’ Фікайо Томорі
82’ Марко Брешіаніні
"Россонері" виграли перший тайм завдяки дебютному голу Луки Йовіча за клуб. Майк Меньян кілька разів рятував Мілан, а потім ще й взяв на себе функцію плеймейкера. Кіпер господарів розкішною передачею на 70 метрів запустив Пулішіча, який відірвався від захисників Фрозіноне і завершив момент.
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Йовіч додав до свого активу асист на Томорі. Брешіаніні хитрим штрафним таки змусив Меньяна капітулювати, але пермога нікуди не ділась від команди Піолі – 3:1.
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