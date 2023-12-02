Кадровая ситуация в Милане находится на грани катастрофы. Собрать состав из травмированных футболистов было бы легче, чем из здоровых. Стефано Пиоли приходится еженедельно что-то придумывать. Больше всего проблем в обороне, поэтому сегодня Тео Эрнандесу пришлось сыграть центрбека, а слева вышел номинально правый фулбек Алессандро Флоренци.

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Так мы и получили дуэль двух середняков чемпионата Италии. Первый тайм был поединком равных команд. Фрозиноне даже действовал более интересно. Футболисты Милана за 45 минуты нанесли лишь один удар в створ ворот, и он оказался результативным. Лука Йович наконец-то забил дебютный гол за "россонери". Следует заметить, что серб делает результат во втором матче подряд. В прошлом туре он заработал пенальти, с которого Тео забил Фиорентине.

Предпосылки для любопытного второго тайма были. Милан уже приучил к нервным действиям и регулярным потерям минимального преимущества, а Фрозиноне не из тех команд, которые боятся фаворитов. Однако на 50-й минуте в ворота гостей влетел еще один мяч. Майк Меньян забросил вперед на Пулишича. Американец элегантно принял мяч, с защитниками на спине вбежал в штрафную и переиграл голкипера. Кристиан прервал "сухую" серию, длившуюся почти два месяца. Голкипер оформил уже третью результативную передачу за время выступлений в Милане. Пока ассистирует в каждом сезоне.

Разгромным счет стал благодаря стандарту. Хозяева Сан-Сиро остроумно разыграли угловой. Томори забил, а передачу на него отдал Йович. Гол+пас сегодня в активе Луки. На самом деле цифры на табло не были справедливыми. Фрозиноне уступал сопернику только в эффективности – Милан забивал с каждого удара в створ. В итоге гостям пришлось довольствоваться голом престижа. Интересно, что его в свой актив записал воспитанник Милана Марко Брешианини.

Кроме победы, в этом матче для "россенера" произошло другое приятное событие. На поле вернулся Исмаэль Беннасер. Алжирец пропустил полгода из-за сложной травмы. За 15 минут на поле ничем особенным отличиться не успел. Как и 15-летний Франческо Камарда, снова сыгравший за взрослых.

Финальный свисток зафиксировал победу Милана со счётом 3:1. "Россонери" выиграли второй матч подряд и закрепились на третьем месте в турнирной таблице Серии А. Фрозиноне остается на 11-й строчке.

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