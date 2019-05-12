Сухоцкий ассистом и Моха голом помогли Словану разбить Жилину – видео голов и обзор матча

Украинский защитник Артем Сухоцкий и экс-хавбек Олимпика Моха отличились результативными действиями в составе Слована и помогли команде разбомбить Жилину. Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Словакии, группа чемпионов, 8 тур

Слован Братислава – Жилина – 6:2

Голы: Шпорар, 3, 58, 80, Холман, 32, Дражич, 43, Моха, 83 – Гамбос, 50, Валло, 74

Наші за кордоном. Привид Мілевського з часів Динамо, українець-рятівник у Словаччині та 5 швів для Голодюка

Слован, который досрочно оформил чемпионство, на своем поле принимал Жилину. Артем Сухоцкий и Моха вышли в стартовом составе, и уже на 32-й минуте украинец отдал ассист на Холмана. Моха поставил точку во встрече на 83-й минуте. Команда из Братиславы победила со счетом 6:2.

Стоит отметить, что в составе Жилины выступает арендованный у Динамо защитник Лука Лочошвили, но в этой игре он отсутствовал.